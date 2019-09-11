Maç yok gezme var

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Gary Rodrigues, İstinyePark'ta görüntülendi. Tek başına alışveriş yapan futbolcu, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.Başakşehir'in yeni hocası Okan Buruk, tasarımcı eşi Nihan Buruk ile Zorlu'daydı. Çift, lüks markalardan alışveriş yaptı. Nihan Buruk, renkli giyim tarzıyla ilgi odağı oldu.Fenerbahçe'nin yeni golcülerinden Mevlüt Erdinç, ailesiyle Vadistanbul'da görüntülendi. Erdinç, "Bu yıl iyi bir takım kurduk" dedi.Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, eşi Jana Arslan ile İstinyePark'taydı. Çift, alışveriş sonrası Masa'da baş başa öğle yemeği yedi.