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Maç yok gezme var

’e milli maç arası verilince, futbol dünyasının ünlü isimleri kendilerini sokağa attı

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Fenerbahçe'nin yeni transferi Gary Rodrigues, İstinyePark'ta görüntülendi. Tek başına alışveriş yapan futbolcu, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başakşehir'in yeni hocası Okan Buruk, tasarımcı eşi Nihan Buruk ile Zorlu'daydı. Çift, lüks markalardan alışveriş yaptı. Nihan Buruk, renkli giyim tarzıyla ilgi odağı oldu.

Fenerbahçe'nin yeni golcülerinden Mevlüt Erdinç, ailesiyle Vadistanbul'da görüntülendi. Erdinç, "Bu yıl iyi bir takım kurduk" dedi.

Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, eşi Jana Arslan ile İstinyePark'taydı. Çift, alışveriş sonrası Masa'da baş başa öğle yemeği yedi.
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Maç yok gezme var
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