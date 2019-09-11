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haberi: Ünlü model ve annesi dehşeti yaşadı! Kafasına silah dayadı ve…

Manken ve oyuncu ve annesi ile ilgili gelen haberi gündeme bomba gibi düştü. Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç mankenin sevgilisi, iş insanı Temel Kankıran tarafından dövüldü. Sevgilisinin tekmeleyip tabancanın kabzasıyla yüzüne vurduğu 6 aylık hamile Kaplakarslan ve annesi, hastanede tedaviye alındı. İşte son dakika haberinin detayları…

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019 15:11
Son dakika haberi: Ünlü model Ceren Kaplakarslan ve annesi dehşeti yaşadı! Kafasına silah dayadı ve…

haberi… ve annesinin yaşadıkları olaylar sonrasında şoke oldu! Şarkıcı Rafel El Roman'ın eski eşi olan 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti. Bir süre sonra hastaneye, Kaplakarslan'ın sevgilisi Temel Kankıran da geldi. Kontrolün ardından hastaneden çıkıp annesiyle birlikte aracına doğru yürüyen Ceren Kaplakarslan'ın yanına yaklaşan Kankıran, "Seninle konuşmam lazım" dedi.

TABANCANIN KABZASIYLA ANNE VE KIZA VURDU

İkili beraber yürürken, tartışma çıktı. Tartışma sırasından Temel Kankıran, belindeki tabancayı çekip, Ceren Kaplakarslan'ın başına dayadı. Araya giren yine oyunculuk yapan Nuray Deveci Yeşiltepe, kızını araca bindirdi. Ancak Temel Kankıran, bu kez de silahın kabzasıyla Yeşiltepe'ye vurdu. Araçtan inen Ceren Kaplakarslan'ın yüzüne de tabancanın kabzasıyla vuran Temel Kankıran, anne ve kızı yerde tekmeledi.

Bu sırada çevre sakinleri olaya müdahale etti. Yaralanan Ceren Kaplakarslan ile annesi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Son dakika haberi: Ünlü model Ceren Kaplakarslan ve annesi dehşeti yaşadı! Kafasına silah dayadı ve…
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