‘Bugünlere zorluklarla geldik’

BUGÜN NELER OLDU

Ajda Pekkan, önceki akşam bu sezon Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki ikinci konserini verdi. Üç saat sahnede kalan Süperstar, 35 şarkı söyledi. İki konserde toplam 10 bin kişinin izlediği Pekkan'ın konukları arasında kardeşi Semiramis Pekkan da vardı. Kardeşine sahneden seslenen ünlü sanatçı, "Benim özüm, yol arkadaşım, canım kardeşim. Biz bugünlere kolay gelmedik, çok zor durumlardan geçtik. İyi ki varsın" dedi. Züleyha Kuru imzalı iki kıyafet giyen Pekkan'ı; Ebru Cündübeyoğlu, Fırat Parlak-Burcu Kara, Bora Gencer ve Altan Çetin gibi ünlü isimler de en ön sıralardan izledi.