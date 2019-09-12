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ile annesinin dövülmesine ilişkin görüntüleri ortaya çıktı

ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç mankenin sevgilisi, iş insanı Temel Kankıran tarafından dövüldü. Sevgilisinin tekmeleyip tabancanın kabzasıyla yüzüne vurduğu 6 aylık hamile Kaplakarslan ve annesi, hastanede tedaviye alındı. Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe'nin iş adamı Temel Kankıran tarafından darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 12.9.2019 17:04
Ceren Kaplakarslan ile annesinin dövülmesine ilişkin görüntüleri ortaya çıktı

Ataşehir'de 1 Eylül akşamı iddiaya göre 6 aylık hamile , annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti.

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Ceren Kaplakarslan ile annesinin dövülmesine ilişkin görüntüleri ortaya çıktı
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