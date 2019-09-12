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o davadan beraat etti

Eskişehir'de, pizzayı içine tükürerek teslim ettiği güvenlik kameralarınca belirlenen kurye ve şirket hakkında ceza mahkemesinde süren dava henüz sonuçlanmamışken, programında yorum yaptığı gerekçesiyle sunucu hakkında açılan davada beraat kararı verildi.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2019 09:48
Ece Erken o davadan beraat etti

9. Asliye Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına şikayetçi Hüseyin Alyüz ile taraf avukatları katıldı. Bir televizyon kanalında kendisine "Çiftlik Bank yöneticisi tosuncuk gibi" diyen sunucu Ece Erken'in cezalandırılmasını talep eden Alyüz, şikayetini yineledi.

Alyüz'ün avukatı Kemal Sayılır ise Ece Erken'in, müvekkili hakkında yaptığı yorumun hukuka aykırı olduğunu savunarak, "Müvekkilimi kamuoyunda dolandırıcı olarak bilinen Mehmet Aydın'a benzeterek, dolandırıcılıkla suçlamıştır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi. Davayı karara bağlayan hakim, sunucu Ece Erken'in beraatine hükmetti.

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Ece Erken o davadan beraat etti
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