Eğitim sevdalıları Bodrum’da buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilere 8 yıl boyunca kolej eğitimi sunan Darüşşafaka, Bodrum'da tanıtım toplantısı düzenledi. Çağdaş Holding ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona 200'e yakın davetli katıldı. Toplantıda konuşma yapan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Darüşşafaka, 156 yıldır eğitimle değişen yaşam hikayeleri yazıyor; öğrenen, çağdaş, özgüvenli, çevreye duyarlı, evrensel değerleri benimsemiş, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştiriyor" dedi.