Mehir için 10 kiloluk külçe altın istedi

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Aylin Coşkun, 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile Raffles İstanbul'da gerçekleşen düğünle evlendi. 500 kişilik düğünün konukları arasında; Hande Yener, Evrim Akın, Betül Demir, Tuğba Özerk, Ayla Çelik-Barbaros Utku, Derya Uluğ-Asil Gök, Zeynep Mansur ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimler vardı. Görkemli düğünde gelin Aylin Coşkun, Gülşah Saraçoğlu ve Tolga Çam imzalı üç ayrı gelinlik giydi. Damat Volkan Aslan ise Levon Kordonciyan tasarımı bir smokin tercih etti. Çift, nikah sonrası soruları yanıtladı. Coşkun, imam nikahında mehir olarak 10 kilo külçe altın istediğini belirterek "Bana her yıl bir külçe altın yapacak, yoksa size şikayet ederim" diye konuştu.