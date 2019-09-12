Zirvenin adı değişmedi Kimse Bilmez

BUGÜN NELER OLDU

ATV'de salı akşamları ekrana gelen Kimse Bilmez, 13'üncü bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu. Dizi; Tüm Kişiler'de yüzde 4.35 izlenme oranı ve yüzde 12.53 izlenme payı, AB'de yüzde 2.65 izlenme oranı, 7.52 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 3.26 izlenme oranı, 8.82 izlenme payı alarak zirvenin sahibi oldu. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizinin heyecan dolu son bölümünde şunlar oldu: Ali sonunda hem aşkını açıkladı, hem de Sevda'ya evlilik teklif etti. Uzun zamandır bunu bekleyen Sevda teklifi kabul etti. Uygar, Köksal'ın Ali'nin oğlunu öldürdüğünü öğrendi. Sevda'yı bu sırla tehdit ederek Ali'den ayrılıp onunla evlenmesini istedi. Kaçak olan Pilot, Duygu'yu saklandığı eve çağırdı. İkilinin sokak ortasında tartışmasını fırsat bilen Mert, Pilot'u vurdu. Pilot, Duygu'nun kollarında gözlerini kapattı.