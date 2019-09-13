‘Bileti satılmayan konserin tekrarı olmaz’

BUGÜN NELER OLDU

Müzisyen Yalın, geçtiğimiz günlerde 14. Contemporary Istanbul'u gezdi. Gazetecilerle konuşan şarkıcı, "Sanata olan ilginizi biliyoruz. Eserleri yatırım amaçlı mı alıyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi, "Daha çok başındayım. Sevdiğim sanatçıların eserlerini elimden geldiğince topluyorum. Bu eserlere harcanan paralar boşa gitmiş olmaz ama ben sevdiğim için topluyorum." Yalın, Cengiz Kurtoğlu'nun "Harbiye'yi doldurmak her babayiğidin harcı değil, zaten çoğu da davetiyelerle doldurur" sözlerine yorum yaptı: "Ben Harbiye'de iki kez konser verdim. Bileti satılmayan konserin tekrarı yapılmaz. İnsanlar deli değil, kolay kolay para yatırmazlar. Hak etmeyen biri de orada yer almışsa, bunun tekrarı olmaz" dedi.