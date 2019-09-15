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sevenleriyle bir araya geldi!

Cumartesi gecesi Harbiye Açık Hava’da sahne alan farklı sesi ve yorumu ile bir kez daha İstanbulluları büyüledi. Konserini “Ben Seni Çok Sevdim” şarkısı ile açan Adrian, “Mutlu Yıllar” ve “Yağmur” şarkılarıyla devam etti.

Giriş Tarihi: 15.9.2019 14:07 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 14:14
Cem Adrian sevenleriyle bir araya geldi!

Etkileyici sesi ve üstün performansı ile dinleyicisini mest eden Cem Adrian'ın ilk Harbiye konserinde ünlü müzisyen dostları da sahnede yalnız bırakmadı. "Buruk" ,"Olsun" şarkılarını yakın dostu Halil Sezai ile birlikte seslendirdi. Ardından "Ela Gözlüm", "Sarı Gelin", "Uzun İnce" ve "Dostum" parçalarıyla büyük beğeni topladı. İkinci yarıya Gökhan Kılıç ile sahneye çıkan Adrian "Öf Öf" ve " Dam Üstüne Çul Serer" parçalarını Kılıç'la seslendirdi.

"Yarim Derdini Ver Bana", "Kirpiğin Kaşına" ve "Minnet Eylemem" şarkılarını ise Ahmet Aslan ile birlikte söyledi.

Konserin sonlarında Gazapizm ve Aylin Aslım'ı da konuk eden Adrian seyircisinin yoğun isteği üzerine sahneye dönerek "Herkes Gider mi?" şarkısını Aylin Aslım ile birlikte tekrar söyledi!

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Cem Adrian sevenleriyle bir araya geldi!
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