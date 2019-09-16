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Dünyaya bir kez daha gelsem yine seni severim

Giriş Tarihi: 16.9.2019
Dünyaya bir kez daha gelsem yine seni severim
Ziynet Sali, Kıbrıs Merit Royal Hotel'de sahneye çıktı. Dün hayatını Erkan Erzurumlu ile birleştiren ünlü şarkıcı; düğününden bir gün önce verdiği konserde şarkıları ve enerjisiyle büyük alkış aldı. Sahnede Sali'ye Erkan Erzurumlu da eşlik etti. "Aşkı içinizde yaşayın. Aşk güzel bir şey, aşk her zaman olmalı" diyen güzel şarkıcı, eşine 'Dünyaya bir daha gelsem sevgilim, arar bulurum yine seni severim' şarkısını söyledi. Ardından çift, romantik danslar etti. Sali, gecenin sonunda Rumca ve İspanyolca şarkılar da seslendirdi.
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