Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 16 Eylül 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Eylül 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 16 Eylül 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Sınavımız seyretmek" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Jüpiter-Neptün 90'lığı dünyanın hiç de kolay günlerden geçmediğini düşündürecek. Bir yanda teknoloji gelişimi, bir yanda göç dalgaları gerçekleşirken kalbi yoran görüntüler, aklı zorlayan gelişmeler duyacağız. ABD – İsrail yardımlaşması dünyanın ana gündemi olabilir.

KOÇ: Koç burçları bugün hayatlarını bir köşeden toparlamak isteyecekler. Kaygılarından arınıp, geçmişe önem vermeme konusunda gayret içindesin. İçinde bulunduğun durumu tutarlılıkla sürdürmeye devam edersen senin için olumlu sonuçlar ortaya çıkacak. Özel hayatınla ilgili planladığın konuşmayı akşam saatlerinde gerçekleştirmek isteyeceksin.

BOĞA: Gün senin için değişiklik zamanı diyor. Özellikle yaşam alanını değiştirmek, ailesinin yanından taşınmak isteyen bir Boğa burcuysan bugün detaylı araştırmalar yapabilir, konu ile ilgili yakın arkadaşlarınla iletişime geçebilirsin. Evli bir Boğa burcuysan, eşinle güzel havanın tadını çıkaracağınız, kısa mesafeli bir yere gidebilirsiniz. Bu fikrin senden çıkması eşini oldukça mutlu edecek.

İKİZLER: Geçmişin ayak izlerinden kurtulmak istiyorsun. Bugün yeteneklerini fark edebilir ortaya çıkarmak için yeni uğraşlar içine girebilirsin. Hayatına dair tüm konularda ailenden destek aldığın bir dönemdesin. Eğer kalbi boş bir İkizler burcuysan iş ortamından birinin sana karşı olan ilgisini fark edebilirsin.