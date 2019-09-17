Kalben’e tepki yağdı! Şöhreti İbrahim Tatlıses’in Haydi Söyle şarkısıyla yakalamıştı!

Kalben, "Kadını silahla vuran birinin şarkısını artık söylemeyeceğim" diyerek 'Haydi Söyle'yi repertuvarından çıkardı. Ancak eleştiriler sonrası "Bu şarkıyı canım çekince yine söylerim, bende düşmanlık yok" diyerek yeni açıklama yaptı