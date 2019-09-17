Kalben’e tepki yağdı! Şöhreti İbrahim Tatlıses’in Haydi Söyle şarkısıyla yakalamıştı!

Kalben, şöhreti İbrahim Tatlıses’in Haydi Söyle şarkısıyla yakalamıştı. Ancak genç şarkıcı, cumartesi günü konser verdiği Bozcaada’da hayranlarının bu şarkıyı söylemesini istemesi üzerine şok bir açıklama yaptı: “Kadını silahla vuran bir adamın şarkısını söylemek istemiyorum. “Şarkıcının bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. Tatlıses’in danışmanı Fulya Akbay ise Kalben’e Instagram’dan şu mesajı attı: “Anlamadığım, bu açıklamayı yaparken ki iğneli ve imalı cümleniz. Bayıla bayıla dinleyenler bile sizi ikiyüzlülükle suçluyor. Olmayan şeylerin hayatınıza yapışmasının ima edilmesi bile rahatsız edici.”
Giriş Tarihi: 17.9.2019 08:07Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 08:21
Kalben, "Kadını silahla vuran birinin şarkısını artık söylemeyeceğim" diyerek 'Haydi Söyle'yi repertuvarından çıkardı. Ancak eleştiriler sonrası "Bu şarkıyı canım çekince yine söylerim, bende düşmanlık yok" diyerek yeni açıklama yaptı