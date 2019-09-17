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’e tepki yağdı! Şöhreti ’in Haydi Söyle şarkısıyla yakalamıştı!

, şöhreti ’in Haydi Söyle şarkısıyla yakalamıştı. Ancak genç şarkıcı, cumartesi günü konser verdiği Bozcaada’da hayranlarının bu şarkıyı söylemesini istemesi üzerine şok bir açıklama yaptı: “Kadını silahla vuran bir adamın şarkısını söylemek istemiyorum. “Şarkıcının bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. Tatlıses’in danışmanı Fulya Akbay ise Kalben’e Instagram’dan şu mesajı attı: “Anlamadığım, bu açıklamayı yaparken ki iğneli ve imalı cümleniz. Bayıla bayıla dinleyenler bile sizi ikiyüzlülükle suçluyor. Olmayan şeylerin hayatınıza yapışmasının ima edilmesi bile rahatsız edici.”

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 08:07 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 08:21
Kalben’e tepki yağdı! Şöhreti İbrahim Tatlıses’in Haydi Söyle şarkısıyla yakalamıştı!

, "Kadını silahla vuran birinin şarkısını artık söylemeyeceğim" diyerek 'Haydi Söyle'yi repertuvarından çıkardı. Ancak eleştiriler sonrası "Bu şarkıyı canım çekince yine söylerim, bende düşmanlık yok" diyerek yeni açıklama yaptı

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Kalben’e tepki yağdı! Şöhreti İbrahim Tatlıses’in Haydi Söyle şarkısıyla yakalamıştı!
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