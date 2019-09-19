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Anne hastanede ’den tık yok

Günlerdir abisi ’den yardım isteyen ’e, bir şok daha! Kalp hastası olan 22 yaşındaki Gülcan, hastası annesinin fenalaşması üzerine, onu hastaneye yatırmak zorunda kaldı. Özcan Deniz cephesinden ise hâlâ ses soluk yok

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019
Anne hastanede Özcan Deniz’den tık yok

'BAKIMA İHTİYACIMIZ VAR'
Özcan Deniz, kız kardeşi Gülcan Deniz'in çığlıklarına karşı sağır ve dilsizi oynuyor! Babası Sadık Deniz'in ölümünün ardından abisi Özcan Deniz'e ulaşamayan 22 yaşındaki Gülcan Deniz, GÜNAYDIN'a şu açıklamayı yapmıştı: "Kalp hastasıyım, annem de hasta. Okula gidemiyorum, bakıma ihtiyacımız var ama abime ulaşamıyorum."



TEPKİ BÜYÜYOR
Bu açıklamanın hemen ardından bir video çekip yayınlayan Gülcan, tüm çabalarına rağmen abisinden ses soluk çıkmadığını belirtip üzüntüsünü dile getirmişti. Kalp hastalığıyla boğuşan Gülcan, dün de KOAH hastası olan annesini apar topar hastaneye kaldırmak zorunda kaldı. Kardeşi çaresizlik içinde boğuşurken Özcan Deniz'in sessiz kalması tepki çekiyor.

Özcan Deniz’in kalp hastası kardeşi: Abim yoksa cumhurbaşkanım var

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Anne hastanede Özcan Deniz’den tık yok
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