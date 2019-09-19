Anne hastanede Özcan Deniz’den tık yok

'BAKIMA İHTİYACIMIZ VAR'

Özcan Deniz, kız kardeşi Gülcan Deniz'in çığlıklarına karşı sağır ve dilsizi oynuyor! Babası Sadık Deniz'in ölümünün ardından abisi Özcan Deniz'e ulaşamayan 22 yaşındaki Gülcan Deniz, GÜNAYDIN'a şu açıklamayı yapmıştı: "Kalp hastasıyım, annem de hasta. Okula gidemiyorum, bakıma ihtiyacımız var ama abime ulaşamıyorum."







TEPKİ BÜYÜYOR

Bu açıklamanın hemen ardından bir video çekip yayınlayan Gülcan, tüm çabalarına rağmen abisinden ses soluk çıkmadığını belirtip üzüntüsünü dile getirmişti. Kalp hastalığıyla boğuşan Gülcan, dün de KOAH hastası olan annesini apar topar hastaneye kaldırmak zorunda kaldı. Kardeşi çaresizlik içinde boğuşurken Özcan Deniz'in sessiz kalması tepki çekiyor.

BUGÜN NELER OLDU