‘Bu ödülü sinemamızın dev çınarları için alıyorum’

Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit, Erzurum'da düzenlenen İspir Festivali'ne katıldı. Koçyiğit, festival kapsamında Eşref Kolçak anısına gerçekleştirilen gecede Eşref Kolçak Özel Ödülü'nü aldı. Usta oyuncu, ödülünü alırken şunları söyledi: "Bu anlamlı ödül için başta belediye başkanımız Sayın Ahmet Coşkun olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Eşref Kolçak benim için hep çok özel olmuştur. Son röportajı da bana nasip oldu, ışıklar içinde uyusun. Bu özel ödülü Türk sinemasının kaybettiği çınarlar adına alıyorum." Tören öncesi festivale özel hazırlanan yörük çadırında İspirli kadınlarla buluşan Koçyiğit, yerel ürünler satarak kooperatif kuran İspirli kadınları takdir etti. Koçyiğit, şunları söyledi: "Anne olmak çok zor ve çok önemli. Kız ya da erkek hiç fark etmez, bir canı dünyaya getirerek onu en iyi şekilde yetiştirmek, vatana millete hayırlı bir birey olmasını sağlamak biz annelerin elinde. Ülkemizin geleceği, biz annelerin yetiştirdiği evlatlara emanet."

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