Vadi Açıkhava’da Karadeniz gecesi

Bu yazın başında açılan ve kısa sürede ünlü yıldızların gözde konser mekanı haline gelen, İstanbul'un en genç açık hava sahnesi Vadi Açıkhava, orman kıyısındaki muhteşem atmosferiyle birbirinden ünlü sanatçıları hayranlarıyla buluşturmaya Açıkhava Konserleri serisi ile devam ediyor.

ROMANTİK DAKİKALAR YAŞATACAK

22 Eylül Pazar gecesi, Karadeniz müziğinin sevilen isimleri peş peşe sahneye çıkarak, Vadi Açıkhava'da festival havası estirecek. Gecenin yıldızı, müzisyenliğinin yanı sıra oyunculuğu ile son dönemde adından söz ettiren Öykü Gürman. Karadeniz müziğinin sevilen şarkılarının yanı sıra Öykü Gürman, geçmişten günümüze hit olmuş şarkıları haricinde sürpriz cover'larda seslendirecek. Uzun süredir İstanbul'da sahne almayan Gürman'a, bu özel gece için sürpriz müzisyen dostları da eşlik edecek. Trabzon ve Rizeli müzisyenlerden oluşan İmera grubunun konseri bir gösteriye dönüşecek. Adeta konuşturduğu kemençesiyle ve kadife sesiyle ünlü Ekin Uzunlar seyirciye romantik dakikalar yaşatacak. Gecenin açılışını ise 'Sol Yanım' şarkısıyla Youtube'da 10 milyon barajını aşan Trabzonlu şarkıcı Merve Yavuz yapacak.

İstanbul'un unutulmaz konser mekanları Rumelihisarı, Kuruçeşme Arena gibi kendine has bir ruhu olan Vadi Açıkhava, uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası olma ve en güzel anılara ev sahipliği yapma hedefiyle inşa edildi. Vadi Açıkhava, hem konforlu dev oturma alanıyla hem de rahat bir görüş ve dinleme imkanı tanıyan açık alanı ile yaz boyunca birbirinden keyifli konserlere ev sahipliği yapacak.