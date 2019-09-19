Zirvenin sahibi Kimse Bilmez

BUGÜN NELER OLDU

Salı akşamları atv'de ekrana gelen Kimse Bilmez, 14'üncü bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu. Dizinin yeni bölümü; aksiyon ve dram dolu sahneleriyle seyirciyi ekran başına kitledi. Bu bölümde; Sevda, Uygar'ın tehdidi nedeniyle Ali'den ayrıldı ve Uygar'la evlenmeyi kabul etti. Ali, nikahı bastı ve Sevda'yı kaçırdı. Ancak polise yakalandılar. Sevda, Ali'den şikayetçi olacak mı? Duygu, Pilot'a karanlık işlerini bırakması şartıyla bir şans vermeye karar verdi. Pilot da Duygu'nun teklifini kabul etti. Duygu ve Pilot sevgili oldu ancak Pilot, mafyalığı gerçekten bırakabilecek mi? Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı diziyi Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren yönetiyor.