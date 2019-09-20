Hem açılış hem kutlama

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYA Perinatoloji Derneği Başkanı ve dünyada en fazla basılı kitabı olan Prof. Dr. Asım Kurjak'ın adının verildiği Academic Hospital'ın B Blok Konferans salonunun açılışı, önceki gün hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak eşliğinde gerçekleştirildi. Kavak, konferans salonuna Prof. Dr. Asım Kurjak'ın isminin verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açılış sonrası hastane personeli ve doktorlarla hatıra fotoğrafı çektirildi. Kavak daha sonra o gün doğum günü olan Asım Kurjak'a sürpriz yaptı. İkili, Kurjak'ın fotoğrafının bulunduğu özel pastayı kesti.