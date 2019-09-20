Ödül heyecanı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen 9. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri için geri sayım başladı. Özel ödüllerin belirlendiği ve adayların jüri tarafından açıklandığı ödüller için, 23 Eylül'de Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi Yıldız Kenter Salonu'nda bir tören yapılacak. Kerem Alışık, "Değerli jürimizin büyük bir titizlikle belirlediği, tüm ödüle aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyor, onlarla aynı heyecanı paylaşıyorum" dedi. Bu yıl Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü Olcay Poyraz'a, Onur Ödülü ise Ömer Atila Sav'a verilecek. Seçici Kurul Özel Ödülü ise Prof. Dr. Nurhan Karadağ'ı anma amacıyla Misafir oyunu projesine verilecek. Seçici Kurul Genç Yetenek Özel Ödülü'nün sahibi ise Naz Göktan'ın olacak.