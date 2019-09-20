Tescilli güzel Azra Akın'dan Fahriye Evcen yorumu

İki yıl önce Atakan Koru ile evlenip, Edirne'ye yerleşen Azra Akın AVM turunda görüntülendi. Azra Akın, oğlu Demir ile geçirdiği keyifli vakti anlattı. Azra Akın, Fahriye Evcen ile ilgili yorumlara bakın ne cevap verdi...
Giriş Tarihi: 20.9.2019 15:41Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 15:45
İki yıl önce Atakan Koru ile evlenip, Edirne'ye yerleşen Azra Akın AVM turunda görüntülendi. Akın, oğlu ile geçirdiği keyifli vakti anlattı... Azra Akın, doğum kiloları nedeniyle eleştiri alan Fahriye Evcen'e de destek verdi.