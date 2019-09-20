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Tescilli güzel 'dan yorumu

İki yıl önce Atakan Koru ile evlenip, Edirne'ye yerleşen AVM turunda görüntülendi. Azra Akın, oğlu Demir ile geçirdiği keyifli vakti anlattı. Azra Akın, ile ilgili yorumlara bakın ne cevap verdi...

Giriş Tarihi: 20.9.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 15:45
Tescilli güzel Azra Akın'dan Fahriye Evcen yorumu

İki yıl önce Atakan Koru ile evlenip, Edirne'ye yerleşen AVM turunda görüntülendi. Akın, oğlu ile geçirdiği keyifli vakti anlattı... Azra Akın, doğum kiloları nedeniyle eleştiri alan 'e de destek verdi.

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Tescilli güzel Azra Akın'dan Fahriye Evcen yorumu
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