Tescilli güzel Azra Akın'dan Fahriye Evcen yorumu

İki yıl önce Atakan Koru ile evlenip, Edirne'ye yerleşen Azra Akın AVM turunda görüntülendi. Akın, oğlu ile geçirdiği keyifli vakti anlattı... Azra Akın, doğum kiloları nedeniyle eleştiri alan Fahriye Evcen'e de destek verdi.