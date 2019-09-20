Türk filmleri Kos’ta gösterilecek

BUGÜN NELER OLDU

BU yıl 20-27 Eylül'de gerçekleşecek 9. Bodrum Türk Filmleri Haftası için Oasis Cinemarine'de basın toplantısı yapıldı. Her yıl Türk filmlerini Bodrum ve Kos Adası'nda izleyiciyle buluşturan organizasyonu, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Başkanı (SİSAY) Cenk Sezgin anlattı: "Her geçen sene yenilikler katıyoruz. Bu yıl önceki yıllara nazaran daha çok filmi ve konuğu ağırlayacağız. Bu sene ilk defa konuk ülkemiz var; Kosova."Bu yıl SİSAY Başarı Ödülü Ali Sunal, İlker Ayrık, Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Onur Atilla'ya, Onur Ödülü Birol Güven ile Mustafa Uslu'ya, Emek Ödülü Hakan Bilgin'e takdim edilecek.