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'ın kadınlara yönelik sözlerine tepki çığ gibi büyüyor!

Ünlü şarkıcı 'ın Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda kadınlara yönelik söylediği sözler sosyal medyada oldukça tepki gördü. Kıraç verdiği bir röportajda kadınların görevleri olduğunu belirten açıklamalarda bulundu. Kıraç'ın "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor..." sözlerinin bulunduğu açıklamaları büyük tepki aldı. İşte evli ve 2 çocuk babası Kıraç'ın kadınlara yönelik sözleri....,

Giriş Tarihi: 1.10.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 16:24
Kıraç'ın kadınlara yönelik sözlerine tepki çığ gibi büyüyor!

KIRAÇ SÖZLERİYLE ÇİLEDEN ÇIKARDI

geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kadınların görevleri olduğu açıklamalarında bulundu. Artık gömlek ütüleyen, kahvaltı hazırlayan kadınlar kalmadığını söyleyen Kıraç sözleriyle çileden çıkardı. "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım." ifadelerini kullanan Kıraç'ın bu açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. İşte Kıraç'ın kadınlara yönelik sözleri ve aldığı tepkiler....

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Kıraç'ın kadınlara yönelik sözlerine tepki çığ gibi büyüyor!
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