Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Ekim 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 3 Ekim 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yapılanlar unutulmadı günlerini başlatıyor Merkür!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 EKİM 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars-Uranüs kontağı ülkeleri mücadele dolu günlerin beklediğini işaret ediyor. İletişim gezegeni Merkür, su burcu Akrep'te konumlanırken Türkiye'nin göz önünde olduğu bir dönemi de temsil ediyor. Jenerasyon gezegeni Plüton, aylar sonra öncü burç Oğlak'ta düz seyrine giriyor. 2019 Nisan ayında yaşanan olayların benzerlerine şahit olabiliriz.

KOÇ: Gün içerisinde çalıştığın ortamda kişisel çıkarlarını korumak için adil davranmaktan uzaklaşan insanlarla çatışmana sebep olabilir. Haklı olduğuna emin olduğun konuları sonuna kadar savunmayı kendine amaç ederken, bu sefer düşüncelerini yüksek sesle dile getirmekten geri kalmayacaksın.

BOĞA: Bugün çevrendeki herkesin kendine dönük hareket etmesi, bazı iletişim problemlerinin yaşanmasına neden olabilir. Yaşça büyük ya da otoriter insanlardan herhangi bir konuda destek alırken, uyarılarını da dikkate almalısın.

İKİZLER: Evli İkizler burçları yine eşleri veya çocukları tarafından önümüzdeki günlerde de şikâyet dinleyebilir, bol bol eleştiri alabilirler. Bu konuda dik başlı tarafını, en azından bu süreçte biraz törpülemen yararına olacak. İstemediğin sürece kimse fikirlerini değiştiremez.