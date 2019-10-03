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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük 3 Ekim 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji denildiğinde akıllara gelen ilk ve tek isim olan Zeynep Turan ile 3 Ekim 2019 Perşembe için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının 'Twitburc' mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, hafta sonu yaklaşırken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 3 Ekim 2019 Perşembe için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 3.10.2019 11:12
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Ekim 2019 Perşembe günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 3 Ekim 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yapılanlar unutulmadı günlerini başlatıyor Merkür!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 EKİM 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars-Uranüs kontağı ülkeleri mücadele dolu günlerin beklediğini işaret ediyor. İletişim gezegeni Merkür, su burcu Akrep'te konumlanırken Türkiye'nin göz önünde olduğu bir dönemi de temsil ediyor. Jenerasyon gezegeni Plüton, aylar sonra öncü burç Oğlak'ta düz seyrine giriyor. 2019 Nisan ayında yaşanan olayların benzerlerine şahit olabiliriz.

KOÇ: Gün içerisinde çalıştığın ortamda kişisel çıkarlarını korumak için adil davranmaktan uzaklaşan insanlarla çatışmana sebep olabilir. Haklı olduğuna emin olduğun konuları sonuna kadar savunmayı kendine amaç ederken, bu sefer düşüncelerini yüksek sesle dile getirmekten geri kalmayacaksın.

BOĞA: Bugün çevrendeki herkesin kendine dönük hareket etmesi, bazı iletişim problemlerinin yaşanmasına neden olabilir. Yaşça büyük ya da otoriter insanlardan herhangi bir konuda destek alırken, uyarılarını da dikkate almalısın.

İKİZLER: Evli İkizler burçları yine eşleri veya çocukları tarafından önümüzdeki günlerde de şikâyet dinleyebilir, bol bol eleştiri alabilirler. Bu konuda dik başlı tarafını, en azından bu süreçte biraz törpülemen yararına olacak. İstemediğin sürece kimse fikirlerini değiştiremez.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Ekim 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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