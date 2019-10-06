Sıla’dan hayranına tost-ayran jesti

Şarkıları ve sahne performansıyla olduğu kadar yeni saç stili ve sahne kıyafetleriyle de beğeni toplayan Sıla, bu sezon hemen her konserinde seçtiği ışıltılı elbiselerle de dikkat çekti. Harbiye'deki dördüncü gecesinde de sahneye ilk olarak In The Moon For Love bir elbise ile çıkan Sila ikinci yarıda ise daha önce de olduğu gibi Douze Studio tercih etti.

Konser esnasında zaman zaman soluklanıp müzikseverlerle sohbet eden başarılı sanatçı bir hayranının ''Bizde Zonguldak'tan geliyoruz. Altı kişiyiz. Seni çok seviyoruz... Çok acıktık tost yiyoruz.'' haykırışına kayıtsız kalmayarak ''Harikasınız kızlar, tostlar ayranlar benden.'' diyerek hem sahnelerde eşine az rastanır bir jeste imza attı, hemde herkesi tebessüm ettirdi.

Yeni albümündeki Sezen Aksu'nun 'Zeybek' şarkısı çok beğenilen Sıla, dün akşam da bu şarkısını yine efeler eşliğinde seslendirdi. Daha onceki konserlerinde oldugu gibi konuklarin beğenisini kazanan şarkı ve zeybek dansı büyük alkış aldı. Finalde konfeti yağmuru ile müzikseverlere veda eden güzel sanatçı, yoğun tezahüralar eşliğinde kendisini sahneye tekrar çağıran hayranlarını kırmayarak ''Kafa'' şarkısına bis yaptı.