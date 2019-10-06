Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 6 Ekim 2019 Pazar - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Ekim 2019 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 6 Ekim 2019 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yüzünü kapat ve kalp gözünü aç!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 EKİM 2019 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Ay Düğümü karesi ile THY gibi köklü hava yolu şirketleri konuşulurken, uçuş yasalarındaki değişiklikler sosyal medyanın gündemini epey meşgul edebilir. Türkiye'nin natal haritasında Plüton'u ile kavuşacak olan Kuzey-Güney Ay düğümleri bazı kurumları ve kişileri tekrar gündeme getirirken; yasal düzenlemeleri ardı ardına duyabiliriz. Bugünden sonra müttefikler birbirinin rakibi!

KOÇ: Stresli ve sert bir gün, dikkat! Yaşam alanını ya da ortak bir alanı paylaştığın insanlarla ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, çalışanlarının talepleri ile uyuşmazlık yaşayabilirsin.

BOĞA: Beklentilerinin karşılanmadığı noktada tahammülsüz tavırlar gösterebilirsin. Bugün geçmiş odaklı konuşmalar yapabilirsin. 1979 doğumlu ikinci evliliği yapan Boğa burçları, evlilikleri adına bugün sorun yaşayabilirler.

İKİZLER: Maddi anlamda yüklü alışverişlerden kaçınmanda fayda var. Önemli bir toplantın varsa ve gününü değiştirebiliyorsan, bu konu için biraz daha gözlem ve çalışma yapıp ertelemen senin için daha iyi olacak.