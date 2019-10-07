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Aşk acısı bitti

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019
Aşk acısı bitti

Manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla tanınan iş adamı Emir Uyar, gece hayatına hızlı döndü. Yaklaşık altı ay birlikte olduğu Lima ile yaz boyu mutluluk pozları veren iş adamı, geçtiğimiz günlerde ünlü modelle yollarını ayırmıştı. Ayrılık acısını çabuk atlatan Uyar, önceki gece Chicki Boom'da yeni sevgilisi ile eğlendi. Çıkışta muhabirlere tepki gösteren ve görüntü alınmasını istemeyen iş adamı, "Ne oluyor arkadaşım, bu saatte fotoğraf mı çekilir?" dedi. Elleri cebinde koşarak uzaklaşan iş adamının, gece vakti ropdöşambır giymesi gözden kaçmadı.

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Aşk acısı bitti
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