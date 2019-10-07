Haberler > Günaydın Haberleri > Gönül Yazar'ın yıllar sonra gelen itirafı herkesi şoke etti! ‘Zerrin Özer'in kocası beni de…’

'ın yıllar sonra gelen itirafı herkesi şoke etti! ‘'in kocası beni de…’

Sosyal medya hesabından yanlışlıkla şifrelerini paylaşan , konuyu anlatmak için telefonla bağlandığı magazin programında 'in dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Murat Akıncı'nın yıllar önce kendisini de kandırmaya çalıştığını söyledi. Gönül Yazar, hayranlarının kendisinden yaşça küçük sevgilisi için 'Sen de Zerrin Özer gibi olursun evlenme' yorumlarına sitem etti. Gönül Yazar, Zerrin Özer'in nikah masasına oturduğu kişinin 36 saat sonra dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendikten sonra boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'nın kendisini dolandırmak istediğini anlattı. Gönül Yazar, herkesi şaşkına çeviren olayı şu sözlerle anlattı…

Giriş Tarihi: 7.10.2019 14:15 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 14:19
Gönül Yazar'ın yıllar sonra gelen itirafı herkesi şoke etti! ‘Zerrin Özer'in kocası beni de…’

Usta sanatçı , bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaparken yanlışlıkla tüm şifrelerinin yazılı olduğu bir fotoğrafı paylaştı. 2. Sayfa programının sunucularının uyarmasıyla yanlışlığı fark eden Yazar, fotoğrafı hemen kaldırttı. Konuyu anlatmak için magazin programına telefonla bağlanan Yazar, 'in evlendikten 36 saat sonra boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'nın kendisini dolandırmak istediğini anlattı.

YANLIŞLIKLA ŞİFRELERİNİ PAYLAŞTI

83 yaşındaki Gönül Yazar, sosyal medya hesabı Instagram'dan peş peşe fotoğraflarını paylaşırken yanlışlıkla şifrelerinin yazılı olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Canlı yayındayken Yazar'ın paylaşımını gören 2. Sayfa programının sunucuları, sanatçıyı hemen uyardı. Uyarı sonrası paylaşımı sildiren Yazar, canlı yayına telefonla bağlanarak sunucularla sohbet etti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gönül Yazar'ın yıllar sonra gelen itirafı herkesi şoke etti! ‘Zerrin Özer'in kocası beni de…’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN