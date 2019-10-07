Gönül Yazar'ın yıllar sonra gelen itirafı herkesi şoke etti! ‘Zerrin Özer'in kocası beni de…’

Usta sanatçı Gönül Yazar, bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaparken yanlışlıkla tüm şifrelerinin yazılı olduğu bir fotoğrafı paylaştı. 2. Sayfa programının sunucularının uyarmasıyla yanlışlığı fark eden Yazar, fotoğrafı hemen kaldırttı. Konuyu anlatmak için magazin programına telefonla bağlanan Yazar, Zerrin Özer'in evlendikten 36 saat sonra boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'nın kendisini dolandırmak istediğini anlattı.

YANLIŞLIKLA ŞİFRELERİNİ PAYLAŞTI

83 yaşındaki Gönül Yazar, sosyal medya hesabı Instagram'dan peş peşe fotoğraflarını paylaşırken yanlışlıkla şifrelerinin yazılı olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Canlı yayındayken Yazar'ın paylaşımını gören 2. Sayfa programının sunucuları, sanatçıyı hemen uyardı. Uyarı sonrası paylaşımı sildiren Yazar, canlı yayına telefonla bağlanarak sunucularla sohbet etti.