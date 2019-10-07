Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 7 Ekim 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Ekim 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 7 Ekim 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Su testisi su yolunda kırılır ayından geçiyoruz dikkat!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 EKİM 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Uranüs karşıtlığı, 1948 doğumlu kişileri ve bu tarihte kurulan şirketleri hedefine alırken, dünya gündemini değiştirecek olayların başladığını sizde hissedeceksiniz. Bugünden itibaren uluslararası ticarete ara veren ülkeleri duyabiliriz. Irak, dünya gündeminden düşmeyecek.

KOÇ: Olaylara objektif bakabilmek, bugünü kolaylaştıracak. Bazen iyi şeyler biter ki, daha iyileri başlayabilsin. Etrafındaki insanların duygu durumuna normalde olduğundan daha fazla duyarlı davranacaksın. Etrafında olan bitenler bir film şeridi tadında geçip giderken olan bitene karşı titizlikle yaklaşman takdire şayan olacak.

BOĞA: Yeni bir ilişkiye başladıysan, sevgilini soru yağmuruna tutabilirsin. İlişkine dair sabırsız tutumun aşılmaz sorunları da beraberinde getirebilir. Akşam saatlerinde yakın bir arkadaşının davetini reddetmeyeceksin. Bugün aynı zamanda spora yazılabilirsin.

İKİZLER: Güven arayışının ön plana çıktığı bir gün… Şüphecilik ve öz eleştiri gibi duyguları abartılı hissedilebilirsin. Bugün sadece biraz daha sabır ve gözleme ihtiyacın var… Aile ya da anaç ruhlu insanlarla vakit geçirmek, sana iyi gelecek. Maddi konularda daha tedbirli hareket etmeyi tercih edeceksin.