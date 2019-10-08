15 Ekim’e kadar heyecan devam edecek

BUGÜN NELER OLDU

RED Bull Music Festival İstanbul; beş konsept gece ile altı ayrı mekanda müzikseverleri ağırlamaya devam ediyor. 1 Ekim'de başlayan ve Ceza, Kabus Kerim, Erci E., Kamufle, Khontkar, Ata Kak, Demdike Stare, Stellar om Source, Ammar 808 gibi birçok sanatçıyı ağırlayan festivalde gelecek günler bir hayli heyecanlı geçecek. Ek olarak Akaretler'de kurulan Red Bull House of Music ile söyleşiler, canlı radyo performansları ve sergiler 15 Ekim'e kadar ücretsiz olarak tüm sanatseverlerin katılımına açık olacak. Etkinlik kapsamında Ballroom Night, 11 Ekim Cuma akşamı Moda Sahnesi'nde Vogue kültürünün parıltılı ve göz kamaştıran bir sureti olarak katılımcıların zihnine işlenecek. 12 Ekim Cumartesi gecesi ise Volkswagen Arena'da gerçekleşecek Futurave Night, müzikseverlere sofistike bir deneyim yaşatacak.