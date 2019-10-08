‘Kimse Bilmez’ AB kategorisinde en çok izlenen dizi oldu

BUGÜN NELER OLDU

Pazar akşamları atv ekranlarında yayınlanan 'Kimse Bilmez', 16'ncı bölümü ile AB kategorisinde en çok izlenen dizi oldu. 'Kimse Bilmez'in yeni bölümü, aksiyon ve dram dolu sahneleriyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Bölüm etiketi #sakladığımşey, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. Etiket, ikinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.KEREMCEM, Özgü Kaya ve Engin Hepileri'nin oynadığı dizinin yayınlanan son bölümünde; 'Ali'nin eski eşi 'Özlem', arkasındaki sır tablosuyla mahalleye geldi. 'Özlem'i karşısında gören 'Ali' ve 'Özlem'le tanışan 'Sevda' şaşkınlık yaşadı. 'Ali', eski eşiyle geçmişi konuşurken silahlı adamlar tarafından evi kurşun yağmuruna tutuldu. 'Ali'nin bir oğlu daha olduğunu öğrenen 'Sevda', bu haberi 'Ali'ye söyledi.