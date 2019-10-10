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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Ekim 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Astroloji konusunda hiç şüphesiz akıllara gelen tek isim Zeynep Turan ile 10 Ekim 2019 Perşembe için yayınlandı. Sosyal medya kullanan vatandaşların 'Twitburc' mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, hafta sonu yaklaşırken de koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, haftalık burç yorumları sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyecek? İşte, Astroloji ile 10 Ekim 2019 Perşembe için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 10.10.2019 09:59
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 10 Ekim 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 10 Ekim 2019 Perşembe günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 10 Ekim 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ekim ayı gündemi başımızı döndürecek" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 EKİM 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Satürn uyumsuzluğu hem siyasi isimleri hem de medya ünlülerini hedefine alabilir. Bir süredir gündemde olmayan isimlerin hayatlarına dair sansasyonel haberler duyabilir, yaşam şekilleriyle ilgili haberler görebiliriz.

KOÇ: Kalabalıktan ziyade tek başına çalışmak verimli sonuçlar getirebilir. Bugün sabah saatlerinde kendini biraz dalgın hissedebilirsin. Ancak öğle saatlerinden itibaren tempon artacak, yaptığın işlerde dikkatini toparlamanda fayda var.

BOĞA: İlk izlenimlerin önem kazandığı gün. Kalbinde bir dinmeyen fırtınalar gerçekleşebilir. Hazır mısın? Bugün eski defterler açılacak… Aklın bir hayli karışabilir diyor gök kubbe. Geçmişten birinin bugün karşına bir şekilde çıkması seni bir anda olduğun zamanın dışına itebilir.

İKİZLER: yalnızca kendi kararlarını göz önünde bulundurursan, hata yapma ihtimalin azalacak. Değişiklikleri çok gerekmedikçe hayatına dâhil etmesen de, bugünlerde bu kuralı biraz değiştirmiş olabilirsin. Artık risk alma sırası sende!

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 10 Ekim 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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