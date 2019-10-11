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Hastalarla pilates yaptı

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019
Hastalarla pilates yaptı
Ebru Şallı, Ataköy'deki Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nde hastalarla pilates yaptı. Etkinlikte Şallı'ya eşi Uğur Akkuş da eşlik etti. Evliliklerinin güzel geçtiğini belirten ikili, eski eşlerinden olan çocuklarıyla büyük bir aile olacaklarını söyledi. Eşine düğün hediyesi olarak 200 bin TL'lik yüzük hediye ettiği hatırlatılan Akkuş, "Düğün hediyesi adetlerimizde de var. Ebru'nun haberi yoktu, sürpriz oldu. Sorun şaşırmış mı?" diyerek topu Şallı'ya attı. Şallı da " Çok beğendim. Justin Bieber ve Hailey Baldwin de evlendi. Onlar da o yüzükten takmışlar. Biz de takabiliriz" dedi.
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Hastalarla pilates yaptı
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