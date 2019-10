Herkes günlerdir Bergüzar Korel’in Amerika’da evlere temizliğe giden ablası Zeynep Korel konuşuyor! Ablanı susturma dinle!

Ünlüler dünyasında peş peşe kardeş haberleri gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde Hadise ve Özcan Deniz'in kardeşleriyle yaşadığı sıkıntılar konuşuldu. Şimdi de oyuncu Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Amerika'da yaşamını sürdüren Korel'in, oradaki çalışma hayatı kadar ailesiyle ilgili söyledikleri de çok dikkat çekiciydi. Amerika'da hayatını idame ettirebilmek için evlere temizliğe gittiğini ve kalan zamanında da köpek gezdirdiğini söyleyen Korel'in "Bunun daha aşağısı yok, çalışmak ayıp değil. Ayıp olan sizin yanınızda olmayan, görmezden gelen, vurdumduymaz davranan insanlardır. Bunlar bazen aileniz oluyor. Babam eğer hayatta olsaydı, birçok şey çok başka olurdu" sözleri gerçekten çok düşündürücü.



KIRGIN OLDUĞU BELLİ

Korel'in aile bireylerine kırgın olduğu her halinden belli. Haksız mı peki sizce Zeynep Korel kırılmakta? Bence değil. Belli ki yalnız bırakılmış, belli ki görmezden gelinmiş. O da bu yapılanları hazmedememiş olacak ki tek başına Amerika'da yeni bir hayat mücadelesi veriyor. Korel doğru söylüyor, çalışmak ayıp değil, ekmek parası için ter döken herkese saygım sonsuz hangi meslekten olursa olsun. Ama buraya bir mim koymamız gerekiyor.