Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 11 Ekim 2019 Cuma günlük burç yorumları yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 11 Ekim 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 11 Ekim 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Burçları mutsuz eden davranışlar nelerdir?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 EKİM 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars-Uranüs zıtlaşması, dünya gündemine taşınacak yargı süreçlerini gündeme alabilir. 21 Ocak 1959 tarihinde kurulan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yapısal değişikliği bugünden sonra dünya gündeminde yerini bulabilir.

KOÇ: Ay, saat 12:55'ten itibaren boşlukta hareket ediyor. Teknolojik aletlerle iş yapan bir Koç burcuysan küçük problemlere karşı da hazırlıklı olmalısın. Hayatını iyileştirmek adına alacağın karar, aileni ve sevgilini bugün hayli şaşırtabilir.

BOĞA: Sosyal ilişkilerde samimiyetin hemen kurulduğu, hızlı bir gün… Akşam saatlerinde katılacağın davetlerde, ilginç kişilerle tanışabilirsin. Bir yanda isteklerin öte yandan bir döngü içerisinde kendini tekrar eden problemler, günün sonunda kendini sorgulamana neden olacak.

İKİZLER: Ayrıntı ve incelik isteyen işlerle uğraşıyorsan bugün senin için verimli bir gün olacak. İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, aradığın aşkı yanı başında bulabilirsin. Etrafında küçük konuları büyütmeye eğilimli insanlar artabilir.