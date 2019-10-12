Farkındalık için buluştular

BUGÜN NELER OLDU

Günümüzdeher sekiz kadından biri meme kanserine yakalanma riskiyle karşı karşıya ve meme kanseri kadınlar arasında yüzde 30'luk bir oranla en çok görünen kanser türü olarak biliniyor. Her yıl yaptırılan mamografi taramaları, meme kanserinin erken teşhis edilmesine yardımcı oluyor. Konuyla ilgili farkındalık yaratma amacıyla GE Sağlık Türkiye ev sahipliğinde, UPS ve Sephora Türkiye'nin desteğiyle önceki gün gerçekleşen etkinlikte, meme kanserinde erken tanının önemi vurgulandı ve #korkusuzkadınlar etiketiyle bir sosyal medya projesi başlatıldı. Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen Ceyda Düvenci, görüşlerini katılımcılarla paylaştı.