Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 12 Ekim 2019 Cumartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Ekim 2019 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 12 Ekim 2019 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Dolunay dünyayı harekete geçirmek istiyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 EKİM 2019 CUMARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Ay Düğümü 120'lığı medya patronlarını ve değişimlerini ifade ederken, 2016' dan bu zamana oluşan ortaklı yapılar bitebilir. Dünyada protestolar hız kazanırken, 1 Temmuz 1997 tarihinde Britanya Krallığından bağlarını koparan Yengeç burcu Hong Kong, bitmeyen protestolara karşı ağır yaptırımlara maruz kalırken dünyanın gündemine oturabilir.

KOÇ: Geçirdiğin stresli günlerin ardından, kendini ihmal etmiş hissedebilirsin. Biraz tembellik yapabilir, alışverişe çıkabilirsin. Yeni insanlarla tanışabileceğin bir dönem başlayabilir. Bu sayede, yeni fikirler edinebilir, farklı bir bakış açısı kazanabilirsin.

BOĞA: Gün içerisinde hayatın iyi – kötü sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha tecrübe edebilirsin. Yıllar önceki konular, bugün tekrar gündeme gelebilir. Özellikle de ilişkilerde ani dönüşler söz konusu! Evli bir Boğa burcuysan, eşinin yapacağı sürprize inanamayacaksın.

İKİZLER: Aile bireyleri ise kafanda kariyerine yönelik kaygılandığın konularda sana rahatlatacak tavsiyelerde bulunabilir. İlişkisi olan ya kaygılı bir ruh haline girebilirsin. Kendini gizli kalması gereken bazı sırlarını paylaşırken bulabilirsin.