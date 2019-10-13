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Özgür ruhlar buluştu

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Özgür ruhlar buluştu
İŞ ve cemiyet hayatının tanınmış simaları, Vakkorama'nın Akmerkez'deki açılışında buluştu. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve eşi Ronit Hakko'nun ev sahipliğindeki davete; Pia Hakko Yeşil, Can Hakko, Sima Lodrik, Fery-Alberto Elhadef, Jeff Hakko, Marina-Rıfat Elhadef, Esra-Raif Dinçkök, Feryal-Aslan Gülman, Bilgün Dereli ve Aslışah Alkoçlar da katıldı. Vakkoroma; yeni ve dijital mağaza konsepti, renkli etkinlik alanı, DJ kabininden yayılan enerjisiyle özel koleksiyonları özgür ruhlar ile buluşturacak.
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Özgür ruhlar buluştu
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