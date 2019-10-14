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Büyük ödülü kazanan 'den flaş itiraf: "Eğer sorusunu bilemeseydim..."

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster ’de 19 yaşındaki yarışmacı bir ilki gerçekleştirdi. Ayten, kendisine yöneltilen 12 soruya da doğru cevap vererek 1 Milyon TL’lik ödülün sahibi oldu. Başarılı yarışmacı tarihe geçen o gecenin ardından çok özel açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 11:21
Büyük ödülü kazanan Arda Ayten'den flaş itiraf: Eğer İstiklal Marşı sorusunu bilemeseydim...

Kim Milyoner Olmak İster 'de 1 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olan Arda Ayten, aynı zamanda bir ilki gerçekleştirdi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören 19 yaşındaki Arda Ayten, İstiklal Marşı hakkındaki final sorusuna da doğru cevap vererek tüm Türkiye'nin takdirini kazandı. Arda Ayten'in o geceki başarısından sonra İstiklal Marşı konusundaki aramalar da bir hayli arttı.

Tarihe geçen o anların ardından en çok konuşulan isimlerden olan genç yarışmacı hem yarışma anında yaşadıkları, hem ödülü kazandıktan sonra etrafındakilerin tepkilerini ve hayatında değişenleri açıkladı!

İŞTE ARDA AYTEN'İN YARIŞMA SONRASI YAŞADIKLARI...

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Büyük ödülü kazanan Arda Ayten'den flaş itiraf: "Eğer İstiklal Marşı sorusunu bilemeseydim..."
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