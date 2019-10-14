Ebru Şancı'dan ilginç açıklama! Ebru Şancı'nın çocuklarının okul masrafı 100 bin lira

Eski manken Ebru Şancı, 2.sayfa programının konuğu oldu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Ebru Şancı, 2 kızının okul masraflarının 100 bin lira olduğunu belirtti.

İşte Ebru Şancı'nın açıklamalarından satır başları…