Ebru Şancı'dan ilginç açıklama! Ebru Şancı'nın çocuklarının okul masrafı 100 bin lira
Eski manken Ebru Şancı, magazin programının konuğu oldu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Ebru Şancı, 2 kızının okul masraflarının 100 bin lira olduğunu belirtti. Ebru Şancı ‘Kadınların ayrılmasının bizimle alakası yok. 3 yılda 100’den fazla dadı ile çalıştım. Kadın eve bir geliyor, sanki akşam sahneye çıkacak. Saçına fön çektirmiş, far sürmüş. Şu an evimde çalışan üç kadın var. Biri ortalığı toparlayıp yemek yapıyor. Biri bir kızıma, diğeri de diğer kızıma bakıyor. Yani kızlarımın dadıları ayrı. Çünkü normal çocuklar değil, düz duvara tırmanıyorlar. Eğer çocukları iyi bir okula göndermek istiyorsan gerçekten çok masraflı. İki kızımın yıllık 100 bin TL okul masrafı var.’
Giriş Tarihi: 14.10.2019 15:18Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 15:41
Eski manken Ebru Şancı, 2.sayfa programının konuğu oldu. Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Ebru Şancı, 2 kızının okul masraflarının 100 bin lira olduğunu belirtti.