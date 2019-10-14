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Sezon kapanışı ’tan!

konserleri bu yıl birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Açıkhava sahnesi, ’de konseriyle sezonu kapatmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 12:24
Sezon kapanışı Şebnem Ferah’tan!

Şebnem Ferah'ın alanları dolduran hayranları, Şebo'nun şarkılarını bu kez Harbiye'de Atlantis Yapım organizasyonuyla düzenlenecek hep bir ağızdan söyleyecek. 1996'da yayınladığı ilk albümü Kadın'dan bu yana söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile Türk müzik tarihinde önemli bir yere sahip.

Kadın'dan, geçen yıl çıkardığı son albümü Parmak İzi'ne uzanan kariyerinin en vurucu şarkılarıyla dinleyicisi karşısına çıkacak olan Şebnem Ferah sahnede yarattığı özel atmosferle de Harbiye'yi etkisi altına alacak. Bir kez daha, bir Şebnem Ferah konseri binlerce kişinin şarkıları tek bir ağızdan söylediği adeta coşkulu bir törene dönüşecek.

Bu muhteşem deneyimi yakından yaşamak isteyen tüm müzikseverler 27 Ekim'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde bir araya geliyor. Şebnem Ferah'a sahnede yıllardır yanından ayırmadığı yol arkadaşları OzanTügen (klavyeler), Buket Doran (bas gitar), Aykan İlkan (davul), Barış Manisa (gitar),Serdar Barçın (flüt) ve Ceren Akyıldız (vokal) eşlik ediyor.

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Sezon kapanışı Şebnem Ferah’tan!
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