Berk Suyabatmaz kısa süre önce ayrıldığı eşi Burcu Esmersoy'u çabuk unuttu!

Burcu Esmersoy 2018'de armatör Berk Suyabatmaz ile Amerika'da yevlenmiş çift kısa bir süre önce sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Burcu Esmersoy, "Hayatımda ilk defa bir adamın çocuğunu doğurmak istiyorum. Birbirinin gözünün içine bakarken aşktan alev alev yanan iki insanız" dediği eşi Berk Suyabatmaz'dan, 7 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Berk Suyabatmaz önceki gece bir mekanda iki kadınla eğlendi. Çıkışta görüntülenen Bern Suyabatmaz için Burcu'yu çabuk unuttu yorumları yapıldı.
Giriş Tarihi: 15.10.2019 11:59Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 11:59