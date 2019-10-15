Haberler > Günaydın Haberleri > Berk Suyabatmaz kısa süre önce ayrıldığı eşi Burcu Esmersoy'u çabuk unuttu!

kısa süre önce ayrıldığı eşi 'u çabuk unuttu!

2018'de armatör ile Amerika'da yevlenmiş çift kısa bir süre önce sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Burcu Esmersoy, ﻿﻿"Hayatımda ilk defa bir adamın çocuğunu doğurmak istiyorum. Birbirinin gözünün içine bakarken aşktan alev alev yanan iki insanız" dediği eşi Berk Suyabatmaz'dan, 7 Eylül'de tek celsede boşanmıştı. Berk Suyabatmaz önceki gece bir mekanda iki kadınla eğlendi. Çıkışta görüntülenen Bern Suyabatmaz için Burcu'yu çabuk unuttu yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 11:59
Berk Suyabatmaz kısa süre önce ayrıldığı eşi Burcu Esmersoy'u çabuk unuttu!

2018'de armatör ile Amerika'da yevlenmiş çift kısa bir süre önce sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Berk Suyabatmaz kısa süre önce ayrıldığı eşi Burcu Esmersoy'u çabuk unuttu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN