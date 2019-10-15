Hiç kimse evime saçını toplamadan giremez!

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Ece Seçkin, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü'nün düzenlediği etkinlikte üniversitelilerin sorularını yanıtladı. Seçkin, "Hangi renk karakterinizi yansıtıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben takıntılı bir Başak burcuyum. O yüzden olsam olsam ya siyah ya da beyaz olurdum. Arası kesinlikle bende olmazdı. En yakın arkadaşım bana kalmaya geldiğinde bile, bir süre sonra gözünün içine bakıyorum 'N'olur git!' diye. Çünkü biliyor ki, o gider gitmez temizlik yapacağım. Sadece temizlikle ilgili değil. Düzen, simetri... Benim için çok önemli. Mesela hijyen olmadığını hissettiğim bir yer, hayat standartlarımı düşürebilir. Benim evime saç toplamadan girmek, yerlere saç dökmek, çıplak ayakla yerlere basmak, parkelerde iz bırakmak beni delirtir." Müziğe piyano ile başlayan Seçkin, "Christina Aguilera, Celine Dion ve Lara Fabian, çocukluğumdan beri tüylerimi diken diken eder" dedi.