BUGÜN NELER OLDU

Her fırsatta eğitime çok önem verdiğini söyleyen Sibel Can, öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Daha önce Esenler'de babası Engin Cangüre, Van'da annesi Sezer Cangüre adına okul yaptıran Can, son olarak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde bir dersliği baştan ayağa yeniletti. Sanatçı, geçtiğimiz günlerde okulu ziyaret etti. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler, desteğinden dolayı Can'a teşekkür plaketi verdi.