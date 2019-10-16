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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Ekim 2019 Çarşamba günlük yayında - ve Astroloji

Astroloji konusunda hiç şüphesiz akıllara gelen tek isim Zeynep Turan ile 16 Ekim 2019 Çarşamba için günlük yayınlandı. Sosyal medya kullanan yurttaşların 'Twitburc' olarak da tanımış olduğu Zeynep Turan, hafta ortasında da koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, sizlere ne gibi işaretler veriyor? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyor? İşte, Astroloji ile 16 Ekim 2019 Çarşamba için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 16.10.2019 10:28
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Ekim 2019 Çarşamba günlük burç yorumları yayında - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Ekim 2019 Çarşamba günü için sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 16 Ekim 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Astrolojide çocuk haritası!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Neptün kontağı, bir ipte iki cambazın olamayacağını gösterirken, ABD ve senatosunun fikir ayrılıklarını ortaya çıkaracak. ABD kendi söylediklerine ters düşerken, dünyanın gündemi ülkemiz olacak. Dolunay etkisi uluslararası anlaşmaları gündeme getirecek.

KOÇ: Ay, bugün 11:37'den itibaren boşlukta hareket ediyor. Güne hassas bir ruh hali ile başlangıç yapabilirsin. Kendi içinde yaşadığın ikilemler bugün başka insanlara belli dayatmalarda bulunmana sebep olabilir. Tartışmaların uzağında durmak isterken, tam ortasında kalabilirsin.

BOĞA: Sağlıkla ilgili konular ön planda… Eğer gün içinde koşuşturmalı işlerin varsa, sabah saatlerinde enerjini toplaman gerekecek. Öğle saatlerinden itibaren dikkatini yaptığın işe vermen de fayda var. Duygularınla hareket etmek senin için bir vazgeçilmez.

İKİZLER: Bugün sevgilinin ilgisine daha çok ihtiyaç duyabilirsin. Evlilik hazırlığı içindeysen , aileler arasındaki uyum seni epey mutlu edecek. Sanatla ilgilenen bir İkizler burcuysan, çalışmalarını uluslararası bir boyuta taşımanın yollarını arayabilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Ekim 2019 Çarşamba günlük burç yorumları yayında - Günlük burç yorumu ve Astroloji
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