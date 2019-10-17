Alina Boz’dan evlilik açıklaması! Mithat Can Özer ile Alina Boz…

Güzel oyuncu Alina Boz, Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile 1.5 yıldır aşk yaşıyor. Oyuncunun, kendinden 16 yaş büyük olan sevgilisi ile nikah masasına oturacağı söyleniyordu. Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz “İlişkimiz güzel gidiyor. Ama evlilik için şu an çok erken” dedi.
Giriş Tarihi: 17.10.2019 11:05Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 11:08
Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz "İlişkimiz güzel gidiyor. Ama evlilik için şu an çok erken" dedi. Alina Boz (21) Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 1.5 yıldır aşk yaşıyor.