Alina Boz’dan evlilik açıklaması! Mithat Can Özer ile Alina Boz…

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz "İlişkimiz güzel gidiyor. Ama evlilik için şu an çok erken" dedi. Alina Boz (21) Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 1.5 yıldır aşk yaşıyor.