Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Ekim 2019 Perşembe günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Ekim 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 17 Ekim 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2019 yılında ebeveyn olmak" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 17 EKİM 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Jüpiter-Plüton karşılaşması, siyasi revizyonları ve görev değişimlerini gündeme getirirken, ABD parlamentosu büyük skandallara imza atabilir. Plüton, Yengeç burcu ABD'ye karşıtlık yaparken, inanması güç olaylardan geçeceğinin de haberciliğini yapıyor.

KOÇ: Uzun zamandır ilişkisi olan bir Koç burcuysan, evlilik fikrine sıcak bakabilirsin. Ancak sevgilinin kendini hazır hissetmediğini söylemesi canını sıkabilir. Hiçbir konuda beklemek istemeyeceğin gibi, zaman zaman etrafındakileri düşünmeden alacağın kararların sonuçlarıyla da uğraşmak durumunda kalabilirsin.

BOĞA: İlişkisi olmayan bir Boğa burcuysan, gün içerisinde tanışacağın kişiyle ani fakat romantik bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Alışkanlıklarını tekrar masaya yatıracak, değiştirmek istediğin huyların üzerinde bugünden itibaren daha çok duracaksın. Hayatın kumandasını elinde tutma isteğin daha da güçlenecek.

İKİZLER: Evliliğinde sorunları olan bir İkizler burcuysan, kendine karşı daha eleştirel yaklaşabilirsin. Arkadaşlarınla olan buluşmayı askıya alarak, uzun zamandır aklında olan fakat bir türlü başlamadığın kişisel ihtiyaçlarına, projelerine yönelebilirsin. Bugün gerginlik yaşadığın insanlarla doğru iletişim kurabilmek için uzlaşmacı bir tavır sergilemen gerektiğini söylüyor gökyüzü.