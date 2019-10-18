Çiçek kokulu kutlama

BUGÜN NELER OLDU

Desen tasarımcısı Ceylan Kolat'ın aksesuvar markası Fonfique, beşinci yılını masalsı bir davetle kutladı. Misk İstanbul'da gerçekleşen kutlamaya; Pınar Sabancı, Aylin Tahincioğlu, Rachel Araz, Feri Elhadef, Aslı Üründül ve Merve Hacıhüseyinoğlu gibi birçok isim katıldı. Davette; Ceylan Kolat'ın annesi Nilay Kolat'ın doğum günü de kutlandı. Anne Kolat'ın arkadaşları, davete sürpriz pasta getirdi. Tasarladığı vegan deri aksesuvarlarla tanınan Ceylan Kolat; eğlenceli projeler ve davetlere devam edeceklerini söyledi.