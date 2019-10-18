Haberler > Günaydın Haberleri > Çiçek kokulu kutlama

Çiçek kokulu kutlama

Giriş Tarihi: 18.10.2019
Çiçek kokulu kutlama
Desen tasarımcısı Ceylan Kolat'ın aksesuvar markası Fonfique, beşinci yılını masalsı bir davetle kutladı. Misk İstanbul'da gerçekleşen kutlamaya; Pınar Sabancı, Aylin Tahincioğlu, Rachel Araz, Feri Elhadef, Aslı Üründül ve Merve Hacıhüseyinoğlu gibi birçok isim katıldı. Davette; Ceylan Kolat'ın annesi Nilay Kolat'ın doğum günü de kutlandı. Anne Kolat'ın arkadaşları, davete sürpriz pasta getirdi. Tasarladığı vegan deri aksesuvarlarla tanınan Ceylan Kolat; eğlenceli projeler ve davetlere devam edeceklerini söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
20’NCİ SEZONA ÖZEL SEÇKİ ‘KİBELE’NİN HAFIZASI’
20’NCİ SEZONA ÖZEL SEÇKİ ‘KİBELE’NİN HAFIZASI’
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiçek kokulu kutlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN