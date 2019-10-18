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uygulamasıyla yıkılan yuva ’da ortaya çıktı

uygulaması yuva yıktı. Ülke gündemine oturan TikTok uygulamasıyla yıkılan yuva ’da ortaya çıktı. Daha önce kapatılması için çeşitli imza kampanyaları başlatılan Tiktok uygulaması dünya gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 18.10.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 14:04
TikTok uygulamasıyla yıkılan yuva Esra Erol’da ortaya çıktı

TikTok uygulamasıyla yıkılan yuva Esra Erol'da ortaya çıktı. Herkesin isyan ettiği bu uygulama ile kullanıcılar, kendi kısa videolarını oluşturup, paylaşabiliyor. Kullanıcılar birbirleriyle anlık mesajlaşabiliyor ve müzikli efektli videolar ekleyebiliyor. Özellikle gençlerin tanışıp flörtleşmeye başladığı ve bunu ileriye taşıyıp görüştüğü bu uygulama sayesinde birçok evli çift ve ailenin mağdur olduğu dün Esra Erol'da programında ortaya çıktı.

TİKTOK UYGULAMASINDA TANIŞTI

Esra Erol'da programına katılan 46 yaşında ki Serpil Celep, 4 Haziran'dan beri kayıp olan kızı Saadet Hanımın, Tiktok uygulamasından tanıştığı Ferhat Yılmaz ile kaçtığını iddia etti.

CANLI YAYINDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

TikTok uygulamasında tanışıp, bir kaç ay yazıştıktan sonra Avusturya'dan Kastamonu'na giden evli ve 2 çocuk annesi Saadet hanım, 3 yaşında ki çocuğunu alarak Ferhat Yılmaz'a kaçtı. Şuan da Kastamonu'nda olan Saadet Keleş, Esra Erol'da programında canlı yayında her şeyi itiraf etti.

DÜNYA GÜNDEMİNDE YER ALDI

Programa katılan gözü yaşlı anne Serpil Celep, bu uygulamaya isyan ederek kızına ve torununa dön çağrısında bulundu. Öte yandan Ferhat Yılmaz'ın Tiktok uygulamasından tanıştığı tek kişinin Saadet Keleş olmadığı anlaşıldı. Gelen yüzlerce ihbar ve canlı yayına bağlanan ihbar telefonları bu iddiaları doğruladı. Ferhat Yılmaz daha önce TikTok uygulamasından tanıştığı kadınları özellikle yurt dışından tercih edip, maddi manevi mağdur ettiği ortaya çıktı. "tiktokkapansın" hashtagi saatlerce dünya gündeminde yer aldı.

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TikTok uygulamasıyla yıkılan yuva Esra Erol’da ortaya çıktı
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