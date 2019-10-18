Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Ekim 2019 Cuma günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 18 Ekim 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 18 Ekim 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Doğum haritasında Satürn!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 EKİM 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Ay Düğümü 60'lığı, kaostan beslenen ülkelerin yaşayacağı ekonomi savaşı gündeme alırken Türkiye-Yunanistan ilişkileri gündemi yükseltebilir. Akdeniz'in her zamankinden daha çok konuşulacağını işaret eden Neptün Retro'su olmazları olduracak günleri vurguluyor.

KOÇ: İçinde sebepsiz bir öfke ve başkaldırışla uyanabilirsin. Bu ruh halini çevrendekilere katı ve acımasız bir ifadeyle yansıtabileceğin gibi, yumuşak başlı ama içten öfkeli bir şekilde de gösterebilirsin. Düşüncelerini ifade etmekte zorlanabilirsin. Ancak olaylara objektif yaklaşman bazı gerçekleri de görmene yardımcı olacak.

BOĞA: Gökyüzü özellikle çalışma ortamında rekabetçi davranabileceğini işaret ediyor. Bulunduğun ortamda, daha fazla ön plana çıkmak için çaba sarf etmen gerekebilir. Yaptığın fedakârlıkların ve emeklerin takdir görmesini isteyebilirsin. İlişkisi olan ya da evli bir Boğa burcuysan, değer verdiğin kişi ile hafta sonu gözlerden uzak bir yere seyahate çıkabilirsin.

İKİZLER: Ay, burcunda hareket ediyor. Bugünlerde geçmişe dair özlemin artabilir. Kalbinde unutamadığın bir aşk varsa, kendini geçmişi sorgularken yakalayabilirsin. Geçmişte yaşadıklarında bütün suç senin olamaz değil mi? Kendine haksızlık etmemelisin. Kendi işimi yapan bir İkizler burcuysan, yaptığın işlere ilişkin olumlu yorumlar alabilir, başarından ötürü takdir edilebilirsin.