Ebru Şallı’ya bir lüks hediye daha! Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'ya düğün hediyesi olarak…

Ebru Şallı, geçtiğimiz ay bir süredir birlikte olduğu iş insanı Uğur Akkuş ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin düğün fotoğraflarında dikkat çeken detay ise Ebru Şallı'nın parmağındaki 200 bin TL'lik tektaş olmuştu. Düğün hediyesiyle herkesin ağzını açık bırakan Uğur Akkuş, eşine bir lüks hediye daha verdi. Uğur Akkuş, eşine İstanbul'un gözde yerlerinden Bebek'teki milyon dolarlık villasının tapusunu hediye etti.
Giriş Tarihi: 19.10.2019 12:20Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 12:30
Ebru Şallı'ya düğün hediyesi olarak 200 bin TL'lik pırlanta yüzük alan Uğur Akkuş, şimdi de İstanbul Bebek'teki lüks villasının tapusunu eşinin üzerine yaptırdı.